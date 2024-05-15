Cimnastikçi kızlarımız, İstanbul’da yarışacaklar

KKTC Cimnastik Federasyonu, Türkiye’deki yarışmalara sporcu göndermeye devam ederken, İstanbul’da düzenlenecek olan Artistik Cimnastik Küçük Kızlar Müsabakası’na da 5 sporcu gönderecek.

Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonunda geçtiğimiz hafta düzenlenen Türkay Çavuşgil Artistik Cimnastik Küçük Kızlar Anı Müsabakası’nda ilk 5’e giren sporcular, Türkiye’de düzenlenecek Artistik Cimnastik Küçük Kızlar Müsabakası’na katılacaklar.

Türkay Çavuşgil Artistik Cimnastik Küçük Kızlar Anı Müsabakası’nda ilk 5’e girerek İstanbul’da düzenlenecek olan Artistik Cimnastik Küçük Kızlar Müsabakası’nda katılma hakkı elde eden sporcular şöyle:

1. Aslı Aslı. 52.50

2. Defne Conkbayır. 32.20

3. Özüm Gündoğmuş 30.40

4. Mila Kasap. 26.60

5. Maya Küçükakçalı. 24.60

Defne Conkbayır, Özüm Gündoğmuş, Mila Kasap, Maya Küçükakçalı ve Aslı Aslı’ya antrenörler Hasan Aksoy, Mustafa Erbulut, İdal Çukurovalı ve Berk Aydoğan eşlik edecek. İstanbul’da 16 – 19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Artistik Cimnastik Küçük Kızlar Müsabakası’na katılacak 10 kişilik KKTC Cimnastik Federasyonu kafilesine, federasyon asbaşkanı Basri Aydoğan başkanlık edecek.