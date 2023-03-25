Cimnastikçiler, Antalya'da yarışacaklar

Cimnastikçiler, Antalya'da düzenlenecek olan Ritmik Cimnastik Gençler Şampiyonasına yarışacaklar. Kafile tek katlı ve ahşap yapılarda konaklayacak

KKTC Cimnastik Federasyonu cimnastikçileri Antalya'da düzenlenecek olan Ritmik Cimnastik Gençler Şampiyonasına katılacaklar.

KKTC Cimnastik Federasyonunun piyango düzenleyerek Antalya'ya uçak biletlerinin maliyetini karşıladığı Ritmik Cimnastik Gençler Şampiyonasında 4 sporcumuz yarışacak.

Cimnastik Federasyonu as başkanı Basri Aydoğan’ın kafile başkanlığını yaptığı Cimnastik Federasyonu Cimnastik Federasyonu kafilesinde 2009 – 2010 doğumlu Selin Tüfekçi, Ayça Karip, Maria Ozhoganova ve İldem Afacan sporcu, Lidya Sarak Alıcı ise antrenör olarak yer alıyor.

KKTC Cimnastik Federasyonu, çocukların velilerinin de yer aldığı kafilenin, tek katlı ve ahşap yapılarda konaklamasını sağladı.

Antalya’ya giden kafilenin, Antalya Alaaddin Keykubat Gençlik Kamp Merkezinde konaklamasına, Tolga Kınacı ve Antalya Spor İl Müdürü Yavuz Gürkan yardımcı oldular.

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25/03/2023 14:15