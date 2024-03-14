Cimnastikçiler Baby Cup’ta yarışacak

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14/03/2024

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Cimnastikçiler Baby Cup’ta yarışacak

KKTC Cimnastik Federasyonu’nun sağladığı imkânlarla KKTC Cimnastik Federasyonu’na bağlı kulüplerin yurt dışı temasları devam ediyor.

KKTC Cimnastik Federasyonu’nun tek ritmik cimnastik branşını icra eden Altın Kurdele Ritmik Cimnastik ve Spor Derneği, 14 – 17 Mart tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek İstanbul Baby Cup'a katılacak.

İstanbul Baby Cup için çalışmalarını tamamlayan Altın Kurdele Ritmik Cimnastik ve Spor Derneği, Baby Cup’a 7 sporcu ile katılacak.

14/03/2024 12:15
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