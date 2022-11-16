Cimnastikçiler büyülediler

KKTC Cimnastik Federasyonu, Cumhuriyetin kuruluş yıldönümünde 4. Cumhuriyet Sensin Cimnastik Şölenini organize etti.

“4. Cumhuriyet Sensin Cimnastik Şöleni”, Mağusa’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Yaklaşık 350 çocuğun muhteşem gösteriler sergiledikleri dev cimnastik şölenini, sunucular Togay Menekşeli ile Çilem Dağistanlı birlikte sunarlarken, şöleni aralarında Yeniboğaziçi Belediye başkanı Mustafa Zurnacılar’ın da olduğu 1500’e yakın kişi izledi.

Algım Özel Merkezi, Ada Cimnastik Kulübü, Ayel Cimnastik Kulübü, Yeni Erenköy Cimnastik Kulübü, Akdoğan Bodyform Cimnastik Kulübü, Altın Kurdele Ritmik Cimnastik Kulübü, Erbulut Cimnastik Kulübü, Mesarya Yıldızları Cimnastik Kulübü, PG Studio Cimnastik Kulübü cimnastikçileri hareketleri, şovları ve danslarıyla izleyenleri büyülediler.

Foto: Necati KÜLAHLILAR

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16/11/2022 18:10