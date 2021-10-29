Cimnastikçiler Cumhuriyet Kupası için yarışacak

KKTC Cimnastik Federasyonunda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyet Kupası düzenleyecek.

Dr Fazıl Küçük Salonunda 30 Ekim Cumartesi günü düzenlenecek olan Cumhuriyet Kupası yarışmaları, 3 farklı kategoride gerçekleştirilecek. Küçük, yıldız ve genç kategorilerindeki sporcular, saat 14:00’te başlayacak olan Cumhuriyet Kupasında hünerlerini sergileyecekler.

KKTC Cimnastik Federasyonu böylelikle yıldız ve gençler kategorilerinde ilk kez yarışma düzenlemiş olacak. Cimnastik Federasyonu hakemlerinin görev yapacağı yarışma pandemi koşulları dikkat alınarak yapılacak.

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29/10/2021 17:47