Cimnastikçiler Cumhuriyet Kupası için yarıştı

Cimnastik Federasyonu'nun kızlar kategorilerinde ilk kez düzenlediği Cumhuriyet Kupası yarışmaları, Dr. Fazıl Küçük Salonu'nda gerçekleştirilirken, sporcular yeteneklerini sergilediler

KKTC Cimnastik Federasyonu'nun 29 Ekim Türkiye Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla düzenlediği Cumhuriyet Kupası, geçtiğimiz hafta sonu Dr. Fazıl Küçük Salonu'nda gerçekleşti.

Düzenlenen yarışmada sporcular 3 farklı kategoride yeteneklerini sergiledi. Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu ile TC Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam günün anlamına binaen birer konuşma yaparak yarışmacılara başarılar dilediler.

Küçük, Yıldız ve Genç kızlar kategorilerinde ilk kez gerçekleştirilen yarışmada dereceye giren sporculara ödülleri KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim verildi. Cumhuriyet Kupası ödülleri şöyle: 2004 kategorisi

İdal Çukurovalı (Lefkoşa Cimnastik Kulübü)

2005 kategorisi

Işıl Kıran (Lefkoşa Cimnastik Kulübü)

2008 kategorisi

Neriman Vaiz (Lefkoşa Cimnastik Kulübü)

2007 kategorisi

Irmak Demirtaş (Ada Cimnastik Kulübü) 2. Eylül Gelen (Erbulut Cimnastik Kulübü) 3. Cemre Günçay (Erbulut Cimnastik Kulübü) 3. İrem Baytaroğlu (Lefkoşa Cimnastik Kulübü)

2009 kategorisi

Özden Öztümen (Lefkoşa Cimnastik Kulübü) 2. Dora Türk (Ada Cimnastik Kulübü) 3. İlkem Denizgezen (Erbulut Cimnastik Kulübü)

2010 A kategorisi

1. Tülay Sevemmertoğlu (Lefkoşa Cimnastik Kulübü) 2. Elif Doğan (Erbulut Cimnastik Kulübü) 3. Fatma Gürkut (Erbulut Cimnastik Kulübü)

2010 B kategorisi

Tara Buba (Erbulut Cimnastik Kulübü) 2. Ceren Sakallı (Lefkoşa Cimnastik Kulübü) 3. Tülay Kaya (Lefkoşa Cimnastik Kulübü)

2011 A kategorisi

Nehir Demirtaş (Ada Cimnastik Kulübü) 2. Emine Borucu (Ada Cimnastik Kulübü) 3. Leyli Şöhretova (Mod Cimnastik Kulübü)

2011 B kategorisi

Armina Çağlar (Ada Cimnastik Kulübü) 2. Eylül Hira Özeltural (Ada Cimnastik Kulübü) 3. Elvin Yeşilbulut (Altın Kum Cimnastik Kulübü)

2011 C kategorisi

1. Mira Türk (Ada Cimnastik Kulübü) 2. Arzu Hallyyeva (Ada Cimnastik Kulübü) 3. Lavin Beyaz (Ada Cimnastik Kulübü)

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02/11/2021 09:55