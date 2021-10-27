Cimnastikçiler Cumhuriyet Kupası’nda yarışacak

KKTC Cimnastik Federasyonunda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyet Kupası düzenleyecek.

Dr Fazıl Küçük Salonunda 30 Ekim Cumartesi günü düzenlenecek olan Cumhuriyet Kupası yarışmaları, 3 farklı kategoride gerçekleştirilecek. Küçük, yıldız ve genç kategorilerindeki sporcular Saat 14:00’te başlayacak olan Cumhuriyet Kupasında hünerlerini sergileyecekler.

KKTC Cimnastik Federasyonu böylelikle yıldız ve gençler kategorilerinde ilk kez yarışma düzenlemiş olacak.

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27/10/2021 15:32