Cimnastikçiler Dr. Küçük Oyunları’na renk kattılar

Şampiyon Meleklerimizin şehrinde 4 federasyonun katkısıyla düzenlenen Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları çerçevesinde cimnastik gösterileri de yapıldı.

Şampiyon Meleklerimizin anısı ile bütünleştirilen Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları Spor Dairesi Müdürü, federasyon başkanları ve yetkilileri, sporcular ile antrenörlerin katılımıyla gerçekleşen kortej yürüyüşüyle başladı. KKTC Cimnastik Federasyonuna bağlı kulüplerden cimnastikçiler, Namık Kemal Meydanında yaptıkları cimnastik gösterileriyle oyunlara renk kattılar.