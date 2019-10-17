Cimnastikçiler Düzova’yı Coşturdu

Antrenörleri Hasan Çolak, Türkay Özata, Hasan Aksoy, Nurcan Türkkal ve İdal Çukurovalı eşliğinde coşkulu müzikler eşliğinde birbirinden zorlu hareketleri başarıyla yapan Lefkoşa Cimnastik İhtisas Derneği cimnastikçileri ayakta alkışlandılar.

Gösteri sonunda derneğe Çiçek Şölenine katkılarından dolayı teşekkür plaketi verilirken Değirmenlik Belediye başkanı Ali Karavezirler de cimnastikçileri tebrik etti.





17/10/2019 15:03