Cimnastikçiler fark yaratmaya başladı

KKTC Cimnastik Federasyonunun en önemli hedeflerinden olan cimnastik sporcularını en iyi şekilde yetiştirip, diğer branşlara kazandırma hedefi gerçekleşmeye başladı. Başarılı cimnastikçiler, Mehmet Karsu ile Kaan Öztürk, çocuk fitness branşında önemli başarılara imza attılar.

KKTC Cimnastik Federasyonu sporcularından Mehmet Karsu ile Kaan Öztürk, Çocuk Fitness Türkiye Şampiyonasında başarılı oldular. Kaan ve Mehmet, Çocuk Fitness Türkiye Şampiyonası öncesinde korona virüse yakalanmalarına ve yarışmadan 1 gün önce iyileşmelerine rağmen cimnastik alt yapısından yetişmenin verdiği avantajı kullanarak şampiyonada başarılı dereceler aldılar.

Mustafa Erbulut’un antrenörlüğünde İstanbul ili adına katıldıkları şampiyonada Kaan Öztürk Türkiye üçüncüsü, Mehmet Karsu Türkiye beşincisi oldu.

Bu habere tepkiniz:



18/10/2021 14:25