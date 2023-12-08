Cimnastikçiler farkındalık yaratacaklar

Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız, Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi B Grubu’nda 6. haftada Fenerbahçe’yi konuk edecek.

Temsilcimiz İbrahim Yavuz’un forma giydiği Fenerbahçe ligde namağlup liderlik koltuğunda oturuyor. Vakıflar ise 5 haftada 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken, 5. sırada yer alıyor.

9 Aralık Cumartesi günü saat 12.00’de Atatürk Spor Salonunda oynanacak olan karşılaşma BRT 2’den naklen yayınlanacak.

Vakıflar – Fenerbahçe maçının devre arasında ise KKTC Cimnastik Federasyonuna bağlı cimnastikçiler gösteri yapacaklar.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu gösteri ile ilgili yaptığı açıklamada “KKTC Cimnastik Federasyonuna cimnastikçilerimiz Vakıflar – Fenerbahçe maçının devre arasında gösteri yaparak farkındalık yaratmaya çalışacaklar.

Bu organizasyona destek veren Engelliler Spor Federasyonu başkanı Ahmet Akdeniz ve yönetim kuruluna, KKTC Fenerbahçeliler Derneği başkanı Toykan Özdamar ve yönetim kuruluna çok teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.