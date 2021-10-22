Cimnastikçiler farkındalık yarattılar

KKTC Cimnastik Federasyonu 1 – 31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenledi.

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22/10/2021

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Cimnastikçiler farkındalık yarattılar

KKTC Cimnastik Federasyonu 1 – 31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenledi.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkan, yöneticiler, antrenörler ve sporcularının pembe kıyafetler giydikleri etkinlik, Dr Fazıl Küçük Salonunda gerçekleştirildi. Gerçekleşen etkinlikte federasyon yönetimi, eğitmenler ve sporcular, pembe balonlar ve pankartlarla meme kanserine dikkat çektiler. Cimnastikciler meme kanserine olan farkındalığı artırmak için salonda çalışmalar yapıp, mesajlar verdiler.

22/10/2021 14:23
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TAGS: KKTC Cimnastik Federasyonu, eme Kanseri Farkındalık Ay
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