Cimnastikçiler festivalde parladı

KKTC Cimnastik Fedarasyonu,  “Akdeniz’de Bir İnci Cimnastik Festivali” düzenledi.

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07/08/2022

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Cimnastikçiler festivalde parladı

 

“Akdeniz’de Bir İnci Cimnastik Festivali” Girne Amfi Tiyatroda tarihi bir gece yaşatırken, festivali binlerce kişi coşkuyla izledi

KKTC Cimnastik Fedarasyonu,  “Akdeniz’de Bir İnci Cimnastik Festivali” düzenledi.

Girne Amfi Tiyatro’da yapılan ve 6 saati aşkın bir süre devam eden festivale 1000’den fazla sporcu katılıp hünerlerini sergilediler.

KKTC Cimnastik Fedarasyonu ve Birinci Global ortaklığında gerçekleşen KKTC’nin en büyük cimnastik festivalini binlerce kişi izlerken, Girne Amfi Tiyatro tarihi gecelerinden birini yaşadı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da organizasyona katılıp konuşma yaptı.

Ülkenin her tarafından cimnastikçilerin katılıp izleyicileri hareketleriyle coşturdukları Akdeniz’de Bir İnci Cimnastik Festivalinin sunuculuklarını yapan Togay Menekşeli ile Arun Acumsal’ın da verdikleri coşkularla sporcular alkışa boğulurken, gecenin sonundaki final tablosu muhteşem oldu.

 

 

 

07/08/2022 11:42
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TAGS: KKTC, Cimnastik Fedarasyonu, Cimnastik, Festival
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