Cimnastikçiler, Haspolat'ta Büyüledi
Lefkoşa Cimnastik İhtisas Derneği cimnastikçileri, Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından birincisi düzenlenen Haspolat Festivali'ne katılarak müthiş bir gösteriye imza attı.
06/09/2019
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Lefkoşa Cimnastik İhtisas Derneği cimnastikçileri, Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından birincisi düzenlenen Haspolat Festivali'ne katılarak müthiş bir gösteriye imza attı.
Türkay Özata sorumluluğunda antrenörleri eşliğinde sahne alan cimnastikçiler, birbirinden zorlu hareketleri, coşkulu müzikler eşliğinde kolaylıkla yaparlarken, Haspolatlılar'ı ve festivale gelenleri coşturdular. Lefkoşa Cimnastik İhtisas Derneği cimnastikçileri yıl boyunca ülkede düzenlenen festivallerde gösteriler sınarak, cimnastik sporunu daha geniş kitleye yaymayı hedefliyorlar.