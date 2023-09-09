Cimnastikçiler, İyilik Cimnastik Şöleninde coşturdular

Cimnastik Federasyonu, Vakıflar İdaresi’nin katkılarıyla 1. İyilik Cimnastik Şölenini, yüzlerce sporcunun katılımıyla Atatürk Spor Salonunda coşkuyla gerçekleştirdi

KKTC Cimnastik Federasyonu, maddi olanaksızlıklara rağmen faaliyetlerine aralıksız devam ederken, Vakıflar İdaresi’nin katkılarıyla 1. İyilik Cimnastik Şölenini gerçekleştirdi.

1. İyilik Cimnastik Şöleni, Atatürk Spor Salonunda oldukça kalabalık bir izleyici kitlesi önünde 4 saatlik sürede gerçekleştirildi.

Togay Menekşeli’nin sunumuyla gerçekleştirilen gece KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu’nun konuşmasıyla başlarken, geceyi KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Spor Koordinatörü Mithat Tekçam da izledi.

Ülkenin her tarafından cimnastik kulüplerinden sporcuların gösterileriyle renk kattıkları geceye katılan tüm çocuklara başarı madalyaları takdim edildi.