Cimnastikçiler liderimiz Küçük anısına yarışacaklar

KKTC Cimnastik Federasyonu faaliyetlerine hız kesmeden devam ederken, bu kez de kulüpler arası yarışma düzenleyecek.

KKTC Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenecek olan Kulüpler Arası "Minik – Kız" Artistik Cimnastik KKTC Şampiyonası, liderimiz Dr. Fazıl Küçük anısına yapılacak. 12 Mart 2022 Cumartesi günü saat 15.00’te yapılacak olan Dr Fazıl Küçük Kulüpler Arası "Minik- Kız" Artistik Cimnastik KKTC Şampiyonası, KKTC Cimnastik Federasyonu Dr Fazıl Küçük Spor Salonunda düzenlenecek.

KKTC Cimnastik Federasyonu yarışma için Türkiye’den Türkiye Cimnastik Federasyonu hakem eğitmeni ve hakem Yeliz Ilgar’ı adaya getirdi.

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11/03/2022 14:39