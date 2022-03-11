Cimnastikçiler liderimiz Küçük anısına yarışacaklar
11/03/2022
KKTC Cimnastik Federasyonu faaliyetlerine hız kesmeden devam ederken, bu kez de kulüpler arası yarışma düzenleyecek.
KKTC Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenecek olan Kulüpler Arası "Minik – Kız" Artistik Cimnastik KKTC Şampiyonası, liderimiz Dr. Fazıl Küçük anısına yapılacak. 12 Mart 2022 Cumartesi günü saat 15.00’te yapılacak olan Dr Fazıl Küçük Kulüpler Arası "Minik- Kız" Artistik Cimnastik KKTC Şampiyonası, KKTC Cimnastik Federasyonu Dr Fazıl Küçük Spor Salonunda düzenlenecek.
KKTC Cimnastik Federasyonu yarışma için Türkiye’den Türkiye Cimnastik Federasyonu hakem eğitmeni ve hakem Yeliz Ilgar’ı adaya getirdi.