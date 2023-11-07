Cimnastikçiler, Melekler Şehri’ndeydi

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07/11/2023

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Cimnastikçiler, Melekler Şehri’ndeydi

Şampiyon Meleklerimizin şehri Mağusa’da 4 federasyonun katkısıyla düzenlenen Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları çerçevesinde cimnastik gösterileri de yapıldı.

Şampiyon Meleklerimizin anısı ile bütünleştirilen Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları’nda Mesarya Yıldızları Cimnastik Kulübü, PG Cimnastik Kulübü, Ada Cimnastik Kulübü, Erbulut Cimnastik Kulübü ve Lefkoşa Cimnastik Kulübü cimnastikçileri gösteriler sundular.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu da federasyona bağlı kulüplerin cimnastikçilerinin, Namık Kemal Meydanında yaptıkları cimnastik gösterilerini 2 gün boyunca yerinde izledi.

Cimnastikçilerimizin Şampiyon Meleklerimizi anan koreografileri sırasında Namık Kemal Meydanında oldukça duygusal anlar da yaşandı.

07/11/2023 09:01
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