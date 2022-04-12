Cimnastikçiler, Mormenekşe’yi renklendirdiler

Mormenekşe’de düzenlenen 1. Kültür Sanat ve Üretici Festivaline cimnastikçiler de katılarak renk kattılar.

Mesarya Yıldızları Cimnastik Kulübü ile Lefkoşa Cimnastik Kulubü sporcuları 1. Kültür Sanat ve Üretici Festivalinde yer alarak gösterilerini sundular. Mesarya Yıldızları Cimnastik Kulübü muhteşem bir dans ve akrobasi gösterisi yaparken, Lefkoşa Cimnastik Kulubü sporcuları ise muhteşem bir trambolin gösterisi yaptılar.

Togay Menekşeli’nin sunuculuğunda gerçekleştirilen etkinliğe KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu da katılarak sporcuların gösterilerine katkıda bulundu.

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12/04/2022 15:22