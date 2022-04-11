Cimnastikçiler, Orkide Yürüyüşüne renk kattı

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11/04/2022

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Cimnastikçiler, Orkide Yürüyüşüne renk kattı

Kanser Araştırma Vakfı’nın (KAV) bu yıl ilk kez CENGO-V Vakfı ile iş birliği içerisinde gerçekleştirdiği 19. Orkide Yürüyüşüne cimnastikçiler de katkı koydu.
Bufavento – Taşkent Piknik alanı arasındaki 9 kilometrelik parkurda, “Kanseri Yenmek İçin Yürüyoruz” sloganıyla gerçekleşen yürüyüş sonunda Taşkent Doğa Parkında etkinlikler düzenlendi. Düzenlenen orkide yürüyüşü etkinlikleri çerçevesinde Erbulut Cimnastik Kulübü cimnastikçileri izleyenlere muhteşem bir cimnastik gösteri sundular.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu’nun da izlediği etkinliklerde Erbulut Cimnastik Kulübü cimnastikçileri izleyenlerden coşkulu alkışlar aldılar.

“Kanseri Yenmek İçin Yürüyoruz” sloganıyla uzun yıllardır düzenlenen yürüyüşler, kanser konusunda halkı bilinçlendirmek, farkındalık yaratmak, erken teşhisin önemini vurgulamak ve sağlıklı yaşama yönlendirmek amacıyla düzenleniyor.

11/04/2022 14:38
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TAGS: Cimnastik, Kanser Araştırma Vakfı, Orkide Yürüyüşü,
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