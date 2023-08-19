Cimnastikçiler “TAVANA” çarparak hareket yapmaya çalışıyorlar

Mağusa’daki salonda, çocukların ayaklarının tavana çarpması, çocukların gelişimlerine engel oluyor. Hasan Sapsızoğlu ise konula ilgili açıklamasında “Çocuklarımız müthiş bir gelişim gösterdiler. Ama mevcut şartlarda ileriye gidemezler. Mağusa bölgemiz için Karayolları Dairesine ait atıl durumda olan depoyu cimnastik salonuna dönüştürme çabamız maalesef sonuca ulaşmadı.” ifadelerini kullandı

Ülke genelinde 26 noktada cimnastik yapmak için salonlar açılırken, bu salonların eksikliklerinin giderilmesi için KKTC Cimnastik Federasyonu yönetimi yoğun çaba harcıyor.

Mağusa bölgesindeki salonda, çocukların hareketleri yaparken ayaklarının tavana çarpması ya da değmesi ise büyük sorun oluşturuyor.

Konuyla ilgili olarak Mağusa’daki salonu ziyaret eden KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu şu açıklamayı yaptı:

“Kulüplerimizdeki çocuklarımız müthiş bir gelişim gösterip, zorluk derecesi yüksek hareketleri yapmaya başladılar. Bu bizleri çok mutlu etti.

Fakat çocuklarımızın zor hareketleri yaparak daha da ileriye gitmeleri mevcut şartlarda mümkün değildir. Çünkü çocuklarımızın hareketleri yaparken ayaklarının tavana çarpması ya da değmesi sebebiyle ilerleme şansımız maalesef kısıtlıdır. Bu sorunu aşmak için yapmış olduğumuz tüm girişimler sonuç vermedi.

10 bin çocuk hedefimize ulaşabilmek için yeni salonlara ihtiyacımız bulunmaktadır. Akçay ve Lefkoşa’ya salon kazandırma çalışmalarımızda sona gelmiş bulunmaktayız. Mağusa bölgemiz için de Karayolları Dairesine ait atıl durumda olan depoyu cimnastik salonuna dönüştürme çabamız maalesef bir türlü sonuca ulaşmamıştır. Bu konuda destek olabilecek herkesin desteğini bekliyoruz.”