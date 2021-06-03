Cimnastikçiler, Vural Türkmen anısına yarışacaklar

Cimnastik Federasyonu, federasyonun eski başkanlarından merhum Vural Türkmen’in adını yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarabilmek için 1. Vural Türkmen Anı Şampiyonasını organize edecek.

KKTC Cimnastik Federasyonu, federasyonun eski başkanlarından merhum Vural Türkmen anısına 1. Vural Türkmen Anı Şampiyonasını organize edecek.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonunda 5 Haziran Cumartesi günü 16:00 – 19:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan 1. Vural Türkmen Anı Şampiyonası ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinin efsane kimliklerinden biri olan, TMT Derneği ile Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği başkanlıklarını yürütmüş, Cimnastik Federasyonumuzda da başkanlık yapmış olan Vural Türkmen anısına müsabaka düzenleyeceğiz.

Ülkemiz ve federasyonumuz için üstün emeklerini olan Vural Türkmen’in adını yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarabilmek için 1. Vural Türkmen Anı Şampiyonasını organize edeceğiz. Bu vesileyle tüm şehitlerimizin ve başkanımız Vural Türkmen’e Allah’tan rahmet dileriz. Ruhları şad olsun.”

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03/06/2021 20:54