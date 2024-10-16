Cimnastikçilerimiz, Ankara’da kamp yapacak

Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulunun 2032 Olimpiyatlarına sporcu gönderme hedefi doğrultusunda çalışmaları sürüyor.

KKTC Cimnastik Federasyonu, Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından Ankara’da düzenlenen kampa 2 sporcu ve 2 antrenör gönderdi. KKTC Cimnastik Federasyonu asbaşkanı Basri Aydoğan’ın kafile başkanlığında, Mesarya Yıldızları Kulübü sporcusu Elvin Altındağ ile antrenör, Berk Aydoğan, Erbulut Cimnastik Kulübü sporcusu Fatma Nida Toko ile antrenörü Mustafa Erbulut ile Ankara’ya gittiler.