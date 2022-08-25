Cimnastikçilerimiz, İstanbul’da yarışacaklar

Cimnastik Federasyonu, KKTC Cimnastik Şampiyonasında dereceye giren sporcuları İstanbul’da düzenlenecek Artistik Cimnastik Minik – Küçük Erkekler Müsabakasında yarışmaları için İstanbul’a gönderdi

KKTC Cimnastik Federasyonu, KKTC Cimnastik Şampiyonasında dereceye giren minik – küçük sporcuları Türkiye’de yarışmaya gönderdi.

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından İstanbul’da 26 – 28 Ağustos 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan Artistik Cimnastik Minik – Küçük Erkekler Müsabakasına, Cimnastik Milli Takımı da katılacak.

11 sporcudan oluşan Cimnastik Milli Takımı kafilesi bugün Hasan Sapsızıoğlu başkanlığında İstanbul’a gitti. Bilgin Diker, Mustafa Erbulut, Hasan Çolak ve Hasan Avkat’ın antrenör olarak yer aldığı kafilede Basri Aydoğan da yönetici olarak yer alıyor.

Celal Yağız Sapsızoğlu, Armin Sekizler, Talha Küçük, Eren Güler, Aren Çaltıkuşu, Aras Çolak, Ahmet Albayrak, Mustafa Albayrak, Berk Mevlüt, Muhammet Yusuf Taşköprü ve Enes Bulut’tan oluşan Cimnastik Milli Takımı bugünü antrenmanla geçirdi.

Sporcularımız, İstanbul Sancaktepe’de gerçekleştirilecek olan Artistik Cimnastik Minik – Küçük Erkekler Müsabakasında, Minik Erkekler 1. Lig, Minik Erkekler 2. Lig ve Küçük Erkekler kategorisinde yarışacaklar.

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25/08/2022 16:52