Cimnastikçilerimiz kürsüyü kıl payı kaçırdı

Artistik Cimnastik Minik Kız Takımımız, 4 puan farkla 3.’lüğü kaçırırken, Türkiye 7.si oldu. Nida Toko, barfiks aletinde Türkiye 1.si oldu

KKTC Cimnastik Federasyonu Artistik Cimnastik Minik Kız Takımı, Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından İstanbul Sancaktepe Cimnastik Kamp Eğitim Merkezi’nde düzenlenen Artistik Cimnastik Minik Kızlar Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası’nda yarıştı.

İstanbul’a kürsü hedefi ile gelen KKTC Cimnastik Federasyonu Artistik Cimnastik Minik Kız Takımı, çok az bir puan farkı ile kürsüyü kaybetti. Takımımız 29 takım arasında 209.93 puanla Türkiye 7.si olurken, 4 puan farkla 3.’lüğü kaçırdı.

Bireysel sıralamada ise sporcumuz Nida Toko 128 sporcu arasında 73.90 puanla Türkiye 6.sı olurken, 1.30 gibi çok küçük bir farkla Türkiye 3.lüğünü kaçırdı. Nida Toko, barfiks aletinde 18.867 puanla alet 1.si olarak çok büyük bir başarı elde etti.

Artistik Cimnastik Kadınlar Kulüplerarası Minikler Türkiye Şampiyonası’nda Atakent Elit S.K. 1., Tutku Cimnastik G.S.K. 2. ve Bulvarspor K. 3. oldu.