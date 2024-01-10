Cimnastikçilerimiz, olimpiyat hedefi doğrultusunda kampta

KKTC Cimnastik Federasyonu’nun Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, 2032 Yaz Olimpiyatları hedefleri doğrultusunda, Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun düzenlediği kampalara antrenör ve sporcu göndermeye devam ediyor.

Mesarya Yıldızları Cimnastik Kulübü sporcusu Elvin Altındağ ve antrenörü Berk Aydoğan ile Erbulut Cimnastik Kulübü sporcusu Nida Toko ve antrenörü Mustafa Erbulut, İzmir Halkapınar’da bulunan Türkiye Cimnastik Federasyonu Olimpik Sporcu Yetiştirme Kamp Eğitim Merkezi’nde yapılacak kampa katılmak için bugün İzmir’e gittiler.

En iyi ekipmanlarla ve üst düzey sporcular eşliğinde günlük 6 ile 8 saat arası antrenmanlarını yapacak olan sporcularımız antrenörlerimiz, en iyi şekilde gelişmeye çalışacaklar.

KKTC Cimnastik Federasyonu’nundan kampla ilgili yapılan açıklamada ise “Cimnastik Federasyonu olarak, 2032 Yaz Olimpiyatlarına sporcu yetiştirme hedefi koyarak, bu hedef doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Bu hedef doğrultusunda İzmir’e 3. kez antrenörlerimizi ve sporcularımızı 5 günlük kamp için gönderdik. Çocuklarımız ve antrenörlerimize kolaylık dileriz.” ifadeleri kullanıldı.