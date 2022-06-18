Cimnastikçilerimiz Tekirdağ’a çıkarma yaptılar

KKTC Cimnastik Federasyonu’nun sağladığı olanaklar kulüplerinin faaliyetlerini yurt dışına taşımalarını da beraberinde getiriyor.

KKTC Cimnastik Federasyonu^na bağlı kulüplerden Erbulut Cimnastik Kulübü, Tekirdağ’da düzenlenecek olan Tekirdağ 1. Dostluk Kupası Turnuvalarına katılacak.

Katıldığı yarışmalarda elde ettiği derecelerle dikkat çeken Erbulut Cimnastik Kulübü, Tekirdağ’a adeta çıkarma yaparken, 29 sporcu, 3 antrenör ve velilerden oluşan 49 kişilik bir kafileyle Tekirdağ’a gitti.

Erbulut Cimnastik Kulübünden yapılan açıklamada federasyon başkanı Hasan Sapsızoğlu ve yönetim kuruluna, kulübe her zaman güvenip destek oldukları için teşekkür edildi.

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18/06/2022 17:18