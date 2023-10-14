Cimnastikçilerimiz yarışmaya hazır

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14/10/2023

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Cimnastikçilerimiz yarışmaya hazır

KKTC Cimnastik Federasyonu Artistik Cimnastik Minik Kız Takımı, Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Artistik Cimnastik Minik Kızlar Müsabakasına katıldı.

İstanbul’da düzenlenen Türkiye Artistik Cimnastik Minik Kızlar Müsabakasına katılmak için 2 gün önce İstanbul’a giden Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki kafilemizde asbaşkan Basri Aydoğan’ın yanı sıra 5 antrenör ve 10 da sporcu yer alıyor.

Kafilemiz 2 gün boyunca Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun Sancaktepe tesislerinde kamp yapıp, yarışma için hazırlıklarını tamamladı. Sporcularımız gün içerisinde yarışmaya çıkacaklar.

14/10/2023 12:09
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TAGS: spor, haber, kıbrıs
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