Cimnastikte 20 sene sonra gelen gurur

KKTC Cimnastik Federasyonu’nun 2032 Olimpiyatları’na sporcu gönderme hedefi doğrultusunda Türkiye’de antrenmanlar çıkan sporcuları, Nida Toko Elvin Altındağ ve Aslı Aslı, Türkiye şampiyonasında da yarışacaklar.

Nida Toko Elvin Altındağ ve Aslı Aslı, 27 – 29 Eylül tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan Kızlar Küçük – Yıldız – Genç Bireysel Türkiye Şampiyonasına katılmak için İstanbul’a gittiler.

KKTC Cimnastik Federasyonu asbaşkanı Basri Aydoğan’ın kafile başkanlığını yaptığı kafilede antrenörler Mustafa Erbulut ve Berk Aydoğan da yer alıyor.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Nida Toko Elvin Altındağ ve Aslı Aslı’nın Türkiye şampiyonasında yarışacak olmalarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Yaklaşık 20 sene sonra Kızlar Küçük – Yıldız – Genç Bireysel Türkiye Şampiyonasına sporcu hazırlayabilmenin gururunu yaşıyoruz.

Kızlar Küçük – Yıldız – Genç Bireysel Türkiye Şampiyonası sporcularımızın serbest serilerle mücadele edecekleri ilk şampiyona ve ilk deneyimleri olacak. Federasyon olarak şampiyonada yarışacak tüm sporculara başarılar dileriz.”