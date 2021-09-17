Cimnastikte antrenörler sınavdan geçti

KKTC Cimnastik Federasyonunun düzenlediği 1. Kademe Artistik Cimnastik Yardımcı Antrenörlük Kursu sonrasında bir ilke imza atarak, 2. Kademe Artistik Cimnastik Yardımcı Antrenörlük Kursunu başlatmıştı.

2. Kademe Artistik Cimnastik Yardımcı Antrenörlük Kursunun on line olarak başlayan teorik eğitimleri tamamlandı. KKTC Cimnastik Federasyonunun antrenörlerin seviyelerini daha da yukarılara çekebilmek için tarihinde ilk kez düzenlediği artistik cimnastik 2. Kademe Antrenörlük kursunun sınavları da yapıldı.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Ahmet Sami Topcan Toplantı Salonunda yapılan 2. Kademe Artistik Cimnastik Yardımcı Antrenörlük Kursu sınavlarına bizzat katılırken, KTFF başkanı Hasan Sertoğlu’na katkılarından dolayı teşekkür etti.

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17/09/2021 15:24