Cimnastikte antrenörlere özel ödül

KKTC Cimnastik Federasyonu’nda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulunun, 10,000 çocuğa ulaşma ve 2032 olimpiyatlarına sporcu gönderme hedefinde yürüttüğü çalışmalar aralıksız devam ediyor.

KKTC Cimnastik Federasyonu, Lefkoşa Bedesten’de düzenlenen törende başarılı antrenörlere, başarı plâketlerini taktim etti. Uzun yıllardır cimnastik sporuna gönül veren ve aktif olarak hizmetlerine devam eden Beril İlgililer Aydoğa, Bilgin Diker ve Adnan Bulgurcu’ya başarı plâketleri verildi.

KKTC Cimnastik Federasyonu’nun özel olarak ödüllendirdiği cimnastik antrenörleri ise şöyle:

2024 Yılı Başarılı Antrenörleri

Berk Aydoğan, Mustafa Erbulut, Lidya Sarak Alıcı

2024 Yılı En iyi çıkış yapan Antrenör

Türkay Özata, Hasan Aksoy, Hasan S Avukat, Süleyman Göksu

Özel Ödül

İnci Avcı