Cimnastikte bir ilk daha yaşanacak

KKTC Cimnastik Federasyonu ülkede ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu cimnastikte bir ilk daha yaşatacak.

KKTC Cimnastik Federasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan iş birliği çerçevesinde ülkede ilk kez ortaokullar ve liseler arası cimnastik yarışmaları düzenlenecek.

KKTC Cimnastik Federasyonu Dr Fazıl Küçük Salonunda 19 – 20 Nisan (Salı – Çarşamba) tarihlerinde düzenlenecek olan yarışmalar sabah saat 09:30’da başlayacak.

Cimnastikte ilk kez düzenlenecek olan ortaokullar ve liseler arası cimnastik yarışmaları ile ülke sporunda önemli bir adım daha atılmış olacak.

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15/04/2022 15:40