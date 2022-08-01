Cimnastikte büyük festivalin hazırlıkları sürüyor

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01/08/2022

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Cimnastikte büyük festivalin hazırlıkları sürüyor

KKTC Cimnastik Fedarasyonu Birinci Global’in ana sponsorluğunda “Akdeniz’de Bir İnci Cimnastik Festivali” düzenleyecek.

Girne Amfi Tiyatro’da 18.30 başlayacak festivale 1000’den fazla sporcu katılıp hünerlerini sergileyecek. KKTC Cimnastik Fedarasyonu ve Birinci Global ortaklığında gerçekleşecek festival KKTC’nin en büyük cimnastik festivali olacak. 

Festival için yoğun şekilde hazırlıklar sürerken, KKTC Cimnastik Fedarasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, sıcak havaya rağmen Girne Amfi Tiyatro’daki çalışmalarla bizzat ilgileniyor.

01/08/2022 16:04
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TAGS: KKTC Cimnastik Fedarasyonu
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