Cimnastikte eğitimler, ünlü eğitmen Ayman Jasser’den

İlk kez düzenlenen 2. Kademe Artistik Cimnastik Antrenörlük Kursu uygulamalı eğitimlerini Dünyaca ünlü FİG onaylı antrenör olan Ayman Jasser veriyor

KKTC Cimnastik Federasyonunun, 1. Kademe Artistik Cimnastik Yardımcı Antrenörlük Kursunun tamamlanmasından hemen sonra başlattığı 2. Kademe Artistik Cimnastik Yardımcı Antrenörlük Kursu devam ediyor.

Cimnastik Federasyonu tarihinde ilk kez düzenlenen 2. Kademe Artistik Cimnastik Antrenörlük Kursu uygulamalı eğitimleri, Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonunda yapılıyor. 2. Kademe Artistik Cimnastik antrenörlük kursu için Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu Dünyaca ünlü FİG onaylı antrenör olan Ayman Jasser'i ile anlaştı.

Güney Kıbrıs Cimnastik Milli Takımını Dünya ve Olimpiyat şampiyonalarına hazırlayan Suriyeli Ayman Jasser antrenörleri eğitirken, donanımı ile de seviyeyi en üst düzeye çekiyor.

Hasan Sapsızoğlu, Ayman Jasser'in antrenörleri eğitmesi ile ilgili yaptığı açıklamada “Ayman Jasser gibi cimnastiğin önemli bir isminin bizlerle olmasından mutluluk duyuyoruz.

Kendisinden öğrenecek çok fazla şeyimiz var. Onun eğitimine de çok ihtiyacımız var. Federasyon olarak antrenörlerimizi geliştirmek için hiç bir fedakârlıktan kaçınmayacağız.

Cimnastik ailemize vermiş olduğu destekten ötürü Ayman Jasser ve çevirmenlik yapan Ercan Hocaoğlu’na çok teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

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25/09/2021 15:26