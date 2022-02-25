Cimnastikte kulüpler yarışacak

KKTC Cimnastik Federasyonu faaliyetlerine hız kesmeden devam ederken, bu kez de kulüpler arası yarışma düzenleyecek.

KKTC Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenecek olan Kulüpler Arası "Minik- Kız" Artistik Cimnastik KKTC Şampiyonası, 12 Mart 2022 Cumartesi günü saat 15.00’te yapılacak. KKTC Cimnastik Federasyonu Dr Fazıl Küçük Spor Salonunda düzenlenecek olan yarışma öncesinde kulüplerle bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıya KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu’nun yanı sıra, yönetim kurulu üyeleri, kulüp temsilcileri ve antrenörleri katılarak, görüş alışverişinde de bulundular.

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25/02/2022 13:47