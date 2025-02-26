Cimnastikte olimpiyat hedefi doğrultusunda çalışmalar sürüyor

KKTC Cimnastik Federasyonu’nda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulunun belirlediği, 2032 olimpiyatlarına sporcu gönderme hedefi doğrultusunda yapılan çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalarına ara vermeden devam eden KKTC Cimnastik Federasyonu’nun, her ay 5 günlüğüne Türkiye’ye kampa sporcu ve antrenör gönderme uygulaması da devam ediyor.

Kamp çalışmaları kapsamında KKTC Cimnastik Federasyonu antrenörleri Mustafa Erbulut ve Berk Aydoğan ile başarılı sporcularımız Nida Toko, Aslı Aslı ve Elvin Altındağ İstanbul’a gittiler.

Nida Toko, Aslı Aslı ve Elvin Altındağ, Türkiye Cimnastik Federasyonu kampında antrenörleri Mustafa Erbulut ve Berk Aydoğan eşliğinde yoğun bir çalışma temposu içerisinde olacaklar.