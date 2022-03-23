Cimnastikte özel ve anlamlı gösteri

Cimnastik Federasyonu ve ALGIM işbirliğinde 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla gösteri düzenlenirken, sporcular eğitmen Hasan Çolak’ın yönetiminde gösterilerini yaptılar. Federasyon ve ALGIM hedefi ise yurt dışı yarışmalara katılmak olarak belirledi

ALGIM Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla gösteri düzenledi.

Bir süredir KKTC Cimnastik Federasyonu’nun katkılarıyla eğitim alan özel bireyler gün dolayısıyla hünerlerini sergilediler. Cimnastik Fedrasyonu Dr Fazıl Küçük Spor Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte, sporcular eğitmen Hasan Çolak’ın yönetiminde gösterilerini yaptılar. KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu ve ALGIM Özel Eğitim Merkezi Müdürü Evren Karademir’in katıldığı etkinlikte sporculara madalyaları verildi.

Bu özel gösterim için ALGIM Özel Eğitim Merkezi yöneticilerine ve sporculara teşekkür eden federasyon başkanı Sapsızoğlu, sporcuların yurt dışı müsabakalarında da yarışmalara katılabileceklerini açıkladı.

ALGIM Özel Eğitim Merkezi Müdürü Evren Karademir ise çocuklara bu olanağı sunan Cimnastik Federasyonu yetkililerine teşekkür ederek, cimnastik sporunun çocuklar üzerine büyük gelişim sağladığını dile getirdi.

Karademir, “21 Mart Down sendromu olan çocuklarımızın özel bir günü, geriye kalan 364 gün de özel ama bugün en azından siyasilerin, basının ve farkında olmayan vatandaşlarımızın onları fark ettiği gündür.

Bugün birçok etkinliğe davet edildik ve çok mutlun olduk. Biz istiyoruz ki sürekli bir yerlere davet edilelim ve bu tür organizasyonların içinde olalım. Biz kurum ve eğitimciler olarak da çocuklarımızın sosyal, sportif kültürel ve görsel sanatlar yapan bir kurumuz. Bugünler bizim için önemli çünkü en azından yıl içinde yaptığımız çalışmaları sergileyebiliyoruz. En azından diğer insanların bize karşı olan düşüncelerini öğrenmiş oluyoruz” dedi. “Yaşadığımız toplum içinde birçok zorluklar var ama en başta engelli bireye sahip aile ve çocuklarımız için zordur. Biz elimizden geldikçe bu yolda eğitimci olarak her şeyi yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz” diyen Karademir, Cimnastik Federasyonuyla yaklaşık 3 yıldır çalıştıklarını, hedefin Türkiye’deki yarışmalara katılmak olduğunu belirtti. “Çocukların bilişsel düzeyleri gelişti” Karademir, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Cimnastik Federasyonu altında da bize eğitmen ve salon tahsis edildi. 20-25 kişilik öğrenci grubuyla temel motor becerileri üstüne hareketler yapılıyor. İçinde de yetenekli olan çocuklarımızı uluslararası müsabakalara sokacağız. Bununla ilgili çalışmaları yapıyoruz. Normal veya özel birey olsun her çocuk cimnastik ile spora başlar. Ata sporudur, bütün sporların temelidir. Biz de çocuklarımızı en küçük yaştan cimnastiğe başlatıyoruz.

Cimnastik çocuklarımıza neler kattı? Çocuklarımız grup içinde hareket etmeyi öğrendi. Çünkü normal gelişim gösteren 20 – 25 kişilik grubun aynı anda hareket yapması zor, bizim gibi özel bireylerin hareket etmesi çok daha zor ama burada spor terbiyesi, beden terbiyesi alıyorlar, motor becerileri gelişiyor. Motor becerileri gelişimi onlara özgüven katıyor, özgüven bilişsel düzeylerine etkisi yapıyor, sınıf içindeki hareketlilikleri azalıyor. Grup içindeki davranışlar minimuma iniyor, odaklanma artıyor ve odaklanma artınca akademik becerileri kazanımları daha kolay oluyor. Okuma – yazma, matematik, günlük yaşam becerileri bir düzene giriyor. Amaca yönelik hareket ettikleri için bu da onların bilişsel düzeylerini geliştiriyor.

Cimnastik Federasyonu da biz bunları söylediğimizde koşulsuz gelin dedi ve bize eğitmen verdi. Bizim çocuklarımızı spora yönlendireceksek, özellikle takım ve bireysel sporlarda bizim çocuklarımız başarılı oluyor. Çocuklarımız çok mutlu. Ailelerimiz de mutlulukların yanı sıra çocukların hareketlilikleri azaldığı için onlarla yapabildikleri şeyler arttı.

Çocuklar belli bir düzene ve disipline girdiği zaman aileler de daha sosyal olabiliyor. İnşallah ailelere çok daha faydamız olur.”

Bu habere tepkiniz:



23/03/2022 14:29