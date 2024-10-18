Cimnastikte sporcularımız Antalya’da başarı istiyor

Altın Kurdele Ritmik Cimnastik Spor Derneği bir ilke imza atıyor.

Gençler kategorisinde SELİN TÜFEKÇİ ve AYÇA KARİP Türkiye Şampiyonası'nda yarışıyor.

Selin Tüfekçi ve Ayça Karip, 17 - 20 Ekim tarihinde Antalya’da Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Ritmik Cimnastik Türkiye Şampiyonası’nda zorlu rakipler arasında başarılı olmak istiyor.

Antrenör Lidya Sarak Alıcı yönetimindeki sporcular, zorlu rakipler arasında başarı için ter döküyor.