Cimnastikte teorik sınavlar yapıldı

KKTC Cimnastik Federasyonunun, federasyona yeni antrenörler kazandırmak için açtı 1. Kademe Artistik Cimnastik yardımcı antrenörlük kursu devam ederken kursta teorik sınavlar yapıldı.

Sınavda bizzat yer alan Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, sınavla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

“Cimnastik Federasyonu olarak düzenlemiş olduğumuz 1. Kademe Artistik Cimnastik yardımcı antrenörlük kursumuzun ilk etabı olan teorik derslerimizin sınavını gerçekleştirdik.

Sınavın gerçekleşmesi için kapılarını bizlere açan KKTC Fenerbahçeliler Derneğine ve başkan Toykan Özdamar ile yönetim kurulu üyelerine, teorik derslerimizi veren hocalarımıza, yönetim kurulu üyemiz Spor İşleri sorumlumuz ve Eğitim Komitesi başkanımız Doç Dr Figen Yaman Lesinger ile emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz.”

Bu habere tepkiniz:



04/09/2022 10:20