Cimnastikte, Türkiye Birinci Lig 5.liği mutluluğu

Cimnastik Federasyonu Birinci Takımı, Türkiye Cimnastik Federasyonunun Ankara'da düzenlediği Minik Kızlar Müsabakası Birinci Liginde başarıyla mücadele ederken, takım 5.si oldu. Sporcumuz Nida Toko, 2015 doğumlu sporcular arasında 1. oldu

KKTC Cimnastik Federasyonunun Birinci Takımı, Türkiye Cimnastik Federasyonunun Ankara'da 25 – 27 Mart 2022 tarihinde düzenlediği Minik Kızlar Müsabakası, Birinci Liginde başarıyla mücadele etti.

Maya Uluca, Türkan Kılıç, Maya Küçükakçalı, Defne Conkbayır ve Defne Erönen’in yer aldığı KKTC Cimnastik Federasyonu Birinci Takımı Birinci Ligde yarıştı. Çocuklarımız yarışmada iyi bir performans sergileyerek takım halinde 5. olmayı başardılar.

Ferdi sıralamada ise sporcularımız büyük başarılara imza attılar. Sporcumuz Nida Toko, kategorisinde Türkiye 7.si olmayı başarırken, 2015 doğumlu sporcular arasında en iyi performansı sergileyerek 1. oldu.

Diğer sporcularımızın almış olduğu dereceler ise şöyle:

Türkan Kılıç 14., Defne Conkbayır 18., Defne Erönen 26., Maya Küçükakçalı 33.

Takımımız alet sıralamalarında da başarılı dereceler elde ederken, atlama masasında ve barfiks aletlerinde 3. oldu.

Sapsızoğlu: Üçüncülük hedefine ulaşacağız

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu elde edilen başarılarla ilgili değerlendirmesinde “Elde ettiğimiz sonuçlara bakarak değerlendirme yapacak olursak Kasım ayında yapılacak olan 2. etap müsabakalarında koymuş olduğumuz 3.’lük hedefine ulaşacağımıza inancımız tamdır.

Bu büyük başarının kazanılmasını sağlayan başta çocuklarımızı, hocalarımızı, ailelerimizi ve emeği geçen herkesi kutlarız.” ifadelerini kullandı.

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28/03/2022 14:53