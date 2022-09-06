Cimnastikte uygulamalı program başladı

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06/09/2022

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Cimnastikte uygulamalı program başladı

KKTC Cimnastik Federasyonunun, federasyona yeni antrenörler kazandırmak için açtı 1. Kademe Artistik Cimnastik Yardımcı Antrenörlük kursu devam ederken, teorik sınavların yapıldığı kursta uygulamalı program başladı.

Uygulamalı programın başlamasıyla ilgili olarak Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, sınavla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

“Genişleyen ve büyüyen ailemize yeni takım arkadaşları kazandırmak için çalışmalarımız devam etmektedir.

1.Kademe Artistik Cimnastik Yardımcı Antrenörlük kursumuzun uygulamalı ders programına başlamış bulunmaktayız. Saat gözetmeksizin çalışmaya devam ediyoruz. Şu anki antrenör sayımız 98’dir. 10 gün sonra antrenör sayımız 120 olacak.”

 

06/09/2022 18:19
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TAGS: Cimnastikte uygulamalı program başladı
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