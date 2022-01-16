Cimnastikte vize semineri başladı

KKTC Cimnastik Federasyonu vize semineri başlarken, seminerin teorik bilgilendirme bölümü online platformdan yapıldı.

Yoğun katılımla başlayan seminerde “Antrenman Bilgisi” konusu Profesör Dr Cevdet Tınazcı tarafından kursiyerlere aktarıldı.

22 Ocak tarihinde devam edecek olan seminer ise 14.00 – 16.00 saatleri arasında yüz yüze yapılacak. Vize işlemleri için gerekli evraklar ve ödeme ise KKTC Cimnastik Federasyonunda görevli Sena Çetinkaya’ya 20 Ocak Perşembe gününe kadar iletilebilecek.

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16/01/2022 13:08