Çin 10 yıl içinde Ay'a üs kuracak!

Çin, 10 yıl içinde Ay'da Tiangong (Cennet Sarayı) adlı uzay üssünü kurmayı hedeflediğini açıkladı. Detaylar haberimizde.

Pekin yönetimi önümüzdeki 10 yıl içinde Ay'a insanlı bir görev gerçekleştirmeyi ve Ay'da bir araştırma istasyonu kurmayı planlıyor. Çin uzayda bir ‘süper güç' olmak istiyor. Çin'in Ocak ayında, Ay'ın Dünya'dan görülmeyen yüzüne gönderdiği uzay aracıyla bu alanda önemli bir adım attığını ayrıca hatırlatalım.

Xinhua haber ajansının haberine göre Çin, Ulusal Uzay Dairesi Başkanı Zhang Kejian, ‘Uzay Günü' kapsamında yaptığı bir konuşmada ülkenin şimdi de Ay'ın güney kutbunda önümüzdeki 10 yıl içinde bir bilimsel araştırma istasyonu kurmayı planladığını ifade etti. Kejian ayrıca Pekin'in 2020'ye kadar Mars'a bir sonda göndermeyi planladığını, Ay'a da Chang'e-5 adlı sondanın bu yılın sonuna kadar gönderileceğini dile getirdi.

Normalde 2017 yılında Ay'dan örnekler toplaması için gönderilmesi planlanan Chang'e-5'in fırlatılması, taşıyıcı roketi Long March 5 Y2 2017'deki başka bir fırlatma sırasında başarısız olunca ertelenmişti. Çin Çarşamba günü Long March-5B roketinin ilk uçuşunu 2020'nin ilk yarısında yapacağını ve üzerinde, planlanan uzay istasyonunun temel parçalarını taşıyacağını ifade etti.

Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi, Tiangong (Cennet Sarayı) adlı uzay istasyonunun 2022'de yörüngeye gönderileceğini söyledi. Bu uzay istasyonunun, 2024'te çalışmaları sonlandırılacak olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yerini alması planlanıyor. Uluslararası Uzay İstasyonunun, ABD, Rusya, Kanada, Avrupa ve Japonya'nın ortaklığıyla kurulduğunu belirtelim.

Geçtiğimiz hafta ayrıca bir asteroid keşif görevi başlatacağını duyuran Pekin, iş birliği yapmak isteyenlerin sonda üzerine kendi deneylerini yerleştirebileceklerini söyledi. Mevcut Chang'e-4 Ay aracında Almanya, Hollanda ve İsveç'in ekipmanlarının yer aldığını belirtelim.

Şu anda sivil ve askeri uzay programlarına Rusya ve Japonya'dan daha fazla para harcıyor Çin'in önünde bu alanda sadece ABD var. Ülkenin harcamaları çok şeffaf olmasa da Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) tahminine göre ülkenin 2017 bütçesinin 8,4 milyar doları aştığı düşünülüyor.