Çin, ABD'li çip üreticisi Nvidia hakkında anti-tekel soruşturması başlattı

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresinden yapılan açıklamada, Nvidia'nın, İsrailli çip tasarım şirketi Mellanox Technologies'i satın alma sürecinin, Çin'in Anti-Tekel Yasası'nı ihlal ettiği şüphesiyle soruşturulacağı belirtildi.

Çin'in soruşturma adımı, ABD'de Joe Biden yönetiminin bu ayın başında çip sektöründe getirdiği ilave kısıtlamaların ardından geldi.

Nvidia, İsrailli ağ bağlantı ürünleri ve çözümleri geliştiricisi Mellanox'u 2019'da 6,9 milyar dolara satın almıştı. Çin makamları satışı, Nvidia'nın grafik işlemci üniteleri (GPU) ile Mellanox'un yüksek hızlı ağ bağlantı donanımlarının ve bunlarla ilgili yazılımların Çin pazarına adil, makul ve ayrımcı olmayan şekilde sunulması kaydıyla Nisan 2020'de satışa onay vermişti.

Biden yönetimi, 2022'de ABD'nin çip üreticileri Nvidia ve AMD'ye, Çin'e ihracat için lisans şartı getirmiş, ileri teknoloji çip modellerinin ihracını yasaklamıştı.

Çin'in soruşturma başlattığı ikinci ABD'li çip üreticisi oldu

Çin, daha önce ABD'li hafıza çipleri üreticisi Micron Technologies hakkında siber güvenlik soruşturması başlatmıştı.

Çin Siber Uzay İdaresine (CAC) bağlı Siber Güvenlik İnceleme Ofisi'nin yürüttüğü soruşturma sonucunda şirketin, kritik altyapı projelerini yürüten Çinli şirketlere çip ve entegre devre satışı yasaklanmıştı.

Çip savaşı

ABD'de Biden yönetimi, ulusal güvenliği tehdit edebilecek kilit teknolojilerin transferini önlemeyi, Çin ile rekabet stratejisinin merkezine koymuştu.

10 Ağustos 2022'de Biden'ın onayıyla yürürlüğe giren Çip ve Bilim Yasası, Çinli üreticilerin ileri çip teknolojilerine erişimine getirdiği kısıtlamalarla Washington'ın, Çin'in bu sektördeki teknolojik kabiliyetine set çekme niyetini açıkça ortaya koymuştu.

ABD Ticaret Bakanlığına bağlı Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS), 7 Ekim 2022'de, aralarında Çin'in en büyük hafıza çipi üreticisi Yangzte Memory Technologies ve en büyük yarı iletken donanım üreticisi Naura Technology Group'un bulunduğu 31 şirket ve kurumun İhracat Kontrol Listesi'ne alındığını bildirmişti.

Öte yandan ABD Başkanı Biden, ihracat kısıtlamalarına ek olarak, 10 Ağustos 2023'te, Çip ve Bilim Yasası'nın kabulünün yıl dönümünde imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, yarı iletkenler ve mikro-elektronik, kuantum bilgi teknolojileri ile yapay zeka sistemlerinin olduğu üç kritik teknoloji alanında Amerikan şirketlerinin Çin'de girişim sermayesi ve hisse ortaklığı yatırımları yapmasına kısıtlama getirmişti.

Biden yönetimi son olarak 2 Aralık'ta, 24 tür çip üretim donanımı ile yarı iletkenlerin geliştirilmesinde kullanılan 3 kategorideki yazılıma Çin'e ihracat kısıtlaması getirildiğini bildirmişti.