Çin, ABD'nin Ulusal Savunma Yetki Yasası'nı protesto etti

Çin, ABD Başkanı Joe Biden imzalamasıyla yürürlüğe giren 2025 Ulusal Savunma Yetki Yasası'nı "Çin ile ilgili olumsuz içeriği" nedeniyle diplomatik kanallardan protesto ettiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, ABD'nin yasada Çin tehdidini abarttığını, Tayvan'a askeri desteğini sürdürdüğünü ve devlet gücünü kötüye kullanarak Çin'in teknolojik, bilimsel ve ekonomik kalkınmasını hedef aldığını savundu.

Yasanın, Çin'in egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını zedelediğini, Çin ile ABD'nin ikili ilişkilerini istikrara kavuşturma çabalarına zara verdiğini vurgulayan Sözcü Mao, Çin'in bunu kınadığı ve ABD yönetimini diplomatik kanallardan protesto ettiğini belirtti.

Mao, Washington yönetimini, "tek Çin ilkesine", Çin ile ABD arasındaki ilişkilerin temelini oluşturan Üç Ortak Bildiri'ye uymaya ve Tayvan'ı silahlandırmaya son vermeye çağırarak, "ABD'yi, Soğuk Savaş mantığından ve ideolojik ön yargıdan kurtulmaya, Çin'in kalkınmasını ve Çin-ABD ilişkisini objektif ve rasyonel açıdan görmeye davet ediyoruz." dedi.

Bilim, teknik, ekonomi ve ticaret konularının siyasallaştırılmasına ve silah olarak kullanılmasına karşı olduklarını vurgulayan Mao, Çin'in egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını korumak üzere güçlü ve kararlı tedbirler alacaklarını kaydetti.

ABD hükümetinin 2025 mali yılı için savunma harcamalarını gerekçelendiren yasada "Çin'in Hint-Pasifik bölgesindeki artan askeri varlığına karşı" Pasifik caydırıcılık Girişimi'ne 15,5 milyar dolar ve Tayvan'ın kendini savunmasına destek için 300 milyon dolar bütçe ödeneği ayrılmıştı.