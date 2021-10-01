Çin araştırdı: Bir yıl sonra korkutan sonuç...

JAMA Network Open'da yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, Çin'in Wuhan kentinde Kovid-19'u erken atlatanların yaklaşık yarısında hastaneden taburcu olmalarından tam bir yıl sonra bile en az bir kalıcı semptom görüldüğü tespit edildi.

Araştırmaya, pandeminin başlarında Wuhan'daki iki hastaneden birine kaldırılan 2.433 yetişkin hasta dahil edildi. Hastaların çoğunun durumu ciddi olmasa da içlerinde yoğun bakım gerektirecek kadar ciddi vakalar da vardı. Tamamı 12 Şubat-10 Nisan 2020 tarihleri arasında taburcu edilen hastaların takip çalışması 2021’in mart ayında yapıldı. Genel olarak, hastaların yüzde 45’i bu bir yıllık takipte en az bir semptom bildirdi. En sık görülen semptomlar halsizlik, terleme, göğüs sıkışması, anksiyete ve miyalji (kas ağrısı) oldu.

ŞİDDETLİ GEÇİRMEK OLASILIĞI ARTIRIYOR

Araştırmada hastalığı şiddetli şekilde geçirmenin semptomların uzun süre devam etme olasılığını artırdığı görüldü. 680 ciddi vakanın yüzde 54’ünde bir yıl sonra en az bir semptom görüldü. Ancak, şiddetli olmayan vakalar arasında da kalıcı semptomlar yaygındı. 1.752 şiddetli olmayan vakanın yüzde 41,5’i bir yıl sonra en az bir semptom bildirdi.

HAFİF ATLATANLAR DA RİSK ALTINDA

Bu veriler, Kovid-19’u daha hafif geçirenlerde kalıcı semptomlar görülmesinin nadir olmadığını bulan diğer çalışmalarla aynı fikirde. Nature Medicine tarafından haziran ayında yayınlanan Norveç’te yapılan küçük bir araştırma, hastalığı hafif ila orta şiddette geçirip hastaneye yatırılmayan 247 hastanın yüzde 55’inin, testlerinin pozitif çıktığı günden altı ay sonra kalıcı semptomlara sahip olduğunu buldu. Bu hafta PLOS Medicine’de yayınlanan, 273.618 COVID-19 hastasını içeren Birleşik Krallık’taki başka bir araştırma, hastaneye yatırılmayan hastaların yarısından fazlasının altı aylık bir takip süresi içinde uzun COVID-19 belirtileri bildirdiğini kaydetti.

ÇOKLU SİSTEM SALDIRISI

Araştırmacılar ve tıp uzmanları,Kovid-19'un neden uzun vadeli semptomlara neden olduğunu ve semptomların neden bazı hastalarda ortaya çıkıp diğerlerinde çıkmadığını henüz tam olarak anlayabilmiş değil. Çalışmanın yazarları, çalışmalarında Kovid-19’un çoklu sistemli yapısına dikkat çekerek "Kovid-19 birden fazla organı etkileyebilir, bu da hem akut organ hasarına hem de uzun vadeli sekellere yol açar. Bunlardan ikincisi giderek dikkatleri üzerine çekiyor," dediler.

Araştırmacılar özellikle halsizliğin tanımlanan en yaygın kalıcı semptom olduğuna dikkat çektiler. Halsizlik, akut akciğer yaralanmalarından sonra sık görülen bir semptomdur, ancak aynı zamanda çoklu organ yaralanmalarının bir sonucu da olabilir.

Araştırmacılar ayrıca, hastaların yaklaşık yüzde 4'ünün bir yıl sonra hâlâ kalp çarpıntısı bildirdiğini, bunun kardiyovasküler sistemde olası uzun vadeli hasara işaret ettiğini vurguladı. Kardiyovasküler komplikasyonlar, kalp kası iltihabı (miyokardit) dahil olmak üzere Kovid-19’un bilinen riskleri arasındadır. Yazarlar, "Her şey dikkate alındığında, araştırmamız Kovid-19'un sağlık sonuçlarının akut enfeksiyonun çok ötesine uzandığını gösteriyor" sonucuna varıyor.

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01/10/2021 17:39