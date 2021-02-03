Çin aşıları mutasyonlu koronavirüse karşı bağışıklığı tetikledi

Çin biyoteknoloji şirketleri China National Pharmaceutical Group (Sinopharm) ve Chongqing Zhifei Biological Products'ın bir yan kuruluşu tarafından geliştirilen iki corona virüs aşının Güney Afrika mutasyonuna karşı bağışıklığı tetiklediği açıklandı.



BioRxiv adlı dergide ön baskısı yayımlanan laboratuvar araştırmasında, aşıyı yaptıran kişilerin kan örnekleri analiz edildi. Araştırmacılar, aşının tetiklediği antikorların Güney Afrika varyantına karşı nötrleştirme aktivitesini koruduğunu söyledi.



Makale, Sinopharm'a bağlı Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü, Çin Bilimler Akademisi Mikrobiyoloji Enstitüsü araştırmacıları tarafından yazıldı.

AŞILARIN ETKİNLİĞİ DÜŞTÜ



Bununla birlikte, alınan örneklerdeki antikorların mutant virüse karşı aktivitesinin orijinal virüse göre daha zayıf olduğu ifade edildi. Bilim insanları, aktivite azalmasının aşıların klinik etkililiğine olan etkisi dikkate alınmalıdır" açıklamasını yaptı. Ancak, aşılardaki etkinliğin hangi oranda düştüğü belirtilmedi.





Öte yandan, yüzde 79 oranında etkili olduğu açıklanan Sinopharm aşısı Çin'de genel kullanım için onaylandı ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de dahil olmak üzere diğer birçok ülkede de kullanıllıyor.

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03/02/2021 11:17