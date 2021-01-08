Çin aşısından olumlu son dakika gelişmesi

Brezilya, Türkiye’de de kullanımına başlanması beklenen Çinli Sinovac şirketinin geliştirdiği CoronaVac isimli korona aşısının etkinliğini yüzde 78 olarak açıkladı.

Aşının Brezilya’daki faz 3 testlerine ilişkin rapor, birkaç ertelemenin ardından nihayet açıklandı.

Brezilyalı yetkililer, Sinovac tarafından geliştirilen CoronaVac’ın hastalığın ağır geçirilmesini tamamen önlediğini duyurdu. Brezilya’da faz 3 çalışması yarısı plasebo grubu olmak üzere toplam 13 bin kişi üzerinde yürütüldü. Çalışmaya yaşlılar da dahil edilirken, sürece yakın bir kaynak Reuters ajansına hiçbir denekte hastaneye yatışı gerektirecek ağır ya da orta şiddette yan etki görülmediğini söyledi. Ayrı olarak faz 3 çalışması yapan Türkiye, daha önce, aşının etkinliğini yüzde 91.25 olarak açıklamıştı, ancak Türkiye’deki çalışma henüz tamamlanmadı.

LOJİSTİK AVANTAJI VAR

CoronaVac, Moderna ya da Pfizer/BioNTech aşılarının yüzde 90’ı aşan etkinlik başarısının gerisinde kalsa da normal buzdolabı koşullarında saklanabiliyor olması Çin aşısını lojistik olarak avantajlı kılıyor. Nitekim gelişmiş altyapı imkanlarına rağmen Almanya’da bile Pfizer/BioNTech aşısının nakliye sırasında yeterince soğuk tutulamadığı vakalar yaşanmıştı. Sao Paulo hükümeti aşılamaya 25 Ocak’ta başlamayı hedeflediklerini ilan etti. CoronaVac’ı tercih eden bir başka ülke olan Endonezya’da da bu ay içinde aşı kampanyasına başlanması bekleniyor. Bu ülkeler dışında Şili, Singapur, Ukrayna ve Tayland da halihazırda Sinovac ile anlaşma imzaladı.

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08/01/2021 09:15