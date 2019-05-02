Çin asteroit madenciliğine başlıyor!

Çin Ulusal Uzay Ajansı (CNSA), bir asteroitten örnekler toplamak ve bir kuyruklu yıldızı ziyaret etmek için bir robotik uzay görevi planlıyor. Detaylar haberimizde.

Çin Ulusal Uzay Ajansı (CNSA), bir asteroidi ziyaret edip örnekler toplayacak ve ardından bir kuyruklu yıldızı inceleyecek bir uzay görevine hazırlanıyor. Kurum uluslararası araştırmacıları da bu göreve dahil olmaya davet etti. Hala devletten onay bekleyen 10 yıllık görevin 2024'te başlayabileceği düşünülüyor. Japonya ve ABD de şu anda asteroitlerin yörüngesine uzay aracı göndermiş durumda. 2010 yılındaki Hayabusa göreviyle Japonya'nın, Dünya'ya bir asteroitten örnek getiren ilk ülke olduğunu ayrıca hatırlatalım.

Çin Ulusal Uzay Ajansı'nın (CNSA) asteroit görevi, 2016 HO3 olarak bilinen uzay cismine bir araç gönderilerek gerçekleştirilecek. Daha sonra uzay aracı topladığı örnekleri barındıran bir kapsülü Dünya'ya bırakacak. Küçük asteroidin 100 metreden daha küçük olduğu sanılıyor. 2016'da tespit edilen bu uzay cismi, Dünya'nın etrafında dönse de normal bir uydu olarak adlandırılmak için fazla uzak. Bu yüzden ‘uydumsu' olarak anılıyor. 2016 HO3 Dünya'ya en uzak olduğu zamanlarda, Ay'ın Dünya'ya olan uzaklığından 100 kat daha uzakta olduğunun bilgisini ayrıca paylaşalım.

Çin'in uzay aracı asteroit ziyaretinin ardından Mars'ın ötesine, Güneş Sistemi'nin asteroit kuşağına gidecek. Burada 133P/Elst-Pizarro kuyruklu yıldızını ziyaret edecek olan uzay aracı, Güneş Sistemi'ndeki küçük cisimlerin oluşumu ve evrimi hakkında bilgi toplamayı amaçlıyor. Bu cisimlerin Güneş rüzgarları ile etkileşimini de inceleyecek olan uzay aracı ayrıca bu cisimlerdeki materyalleri Dünya'dakilerle karşılaştırarak gezegenimizdeki yaşamın kaynağına da ışık tutmayı amaçlıyor.

Japonya ve ABD'nin de asteroit görevleri mevcut

Japon uzay aracı Hayabusa2'nin geçtiğimiz Şubat ayında, örnek toplamak için asteroit Ryugu'nun yüzeyine iniş yaptığını ve bu uzay aracının önümüzdeki yıl Dünya'ya dönmesinin beklendiğini ayrıca belirtelim. NASA'nın OSIRIS-REx görevi de daha küçük bir hedef olan Bennu asteroidini inceliyor. Ayrıca NASA'nın 2020'de Bennu'dan bir örnek getirmeyi hedeflediğini siz değerli okuyucularımız ile paylaşalım.