Çin Büyükelçiliğinden yazılı taahhüt ile iade

Larnaka Kaza Mahkemesi, ülkesinde dolandırıcılık ve krediler aracılığıyla 760 milyon Euro’ya denk gelen 5,6 milyar Yuhanı zimmetine geçirmek suçlamasıyla 2020’den beri aranan 49 yaşındaki Çinlinin Çin’e iadesine hükmetti.

Fileleftheros’un haberine göre hakkında uluslararası tutuklama emri bulunduğu için 13 Kasım’da Larnaka Havaalanı’ndan yurtdışına çıkmak üzereyken yakalanan Çinlinin avukatı, Güney Kıbrıs’taki Çin Büyükelçiliği’nden taahhüt aldığını belirterek mahkemenin iade kararına itiraz etmedi.

Avukat Çin Büyükelçiliği ile görüşmesinde, müvekkiline adil muamele edileceği ve sadece hakkındaki suçlamalarla ilgili yargılanacağı, şahsının ve Güney Kıbrıs Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığı’nın Çin’deki GKRY büyükelçiliği diplomatları aracılığıyla tutukluluğu sürecinde ziyaret edilebileceği ve yargı sürecinin tamamını takip edeceğine dair yazılı taahhüt aldığı izahında bulundu.

Bu habere tepkiniz:



03/12/2022 11:35