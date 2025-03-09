Çin büyükelçisi Liu Yantao: “Tek bir düzen var, uluslararası hukuka dayalı uluslararası düzen”

Çin’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Liu Yantao, dünyada tek bir düzen olduğunu ve bunun da, uluslararası hukuka dayalı uluslararası düzen olduğunu söyledi.

Fileleftheros gazetesine röportaj veren Yantao, Çin’in Kıbrıs sorunundaki tezinin ezeli ve istikrarlı olduğunu ve ülkesinin, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde olduğu gibi, diğer tüm uluslararası kuruluşlarda da her zaman yapıcı rol üstlenerek, Rum tarafının adil ve mantıklı taleplerini desteklediğini kaydetti.

Habere göre Yantao, “Tam ulusal yeniden birleşmeyi henüz başaramamış olan Çin ile Kıbrıs, egemenlik ve toprak bütünlüğünün savunulmasında birbirini desteklemektedir” dedi.

Yantao, ülkesinin BM haritasını imzalayan ilk ülke olduğunu; barış misyonlarının büyük bir çoğunluğuna katkıda bulunan Güvenlik Konseyi daimi üyesi olduğunu ve BM bütçesine en çok katkıda bulunan ikinci ülke olduğunu kaydetti.

Habere göre Yantao, iki ülke arasındaki dostluğun anlayış ve mütekabiliyet çerçevesinde devam edeceğini belirterek, Rum tarafının ve belli bazı basın-yayın organlarının Tayvan meselesinde azami hassasiyet göstermesini ve “Tek Çin” politikasını desteklemesini umduğunu dile getirdi.

Haberde, Yantao’nun Güney Kıbrıs ile Çin arasındaki ticari ilişkilere de değinerek, Çin’in Güney Kıbrıs’ın üçüncü büyük ticari ortağı olduğuna işaret ettiği belirtildi.

Yantao, bu ilişkilerin büyüyerek devam etmesini istediği gibi, eğitim ve kültür alanındaki ilişkilerde de ilerleme arzuladığını ifade etti.